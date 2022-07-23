بعد زيارة "كوخافي".. زيارة مرتقبة لوزيرين إسرائيليين للمغرب

أعلن ما يُسمى "مكتب الاتصال" الإسرائيلي لدى الرباط، أن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيقومان بزيارة إلى المغرب، في إطار اتفاق التطبيع المشترك.

وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يتم خلالها توقيع "اتفاق حول التعاون القضائي"، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

ووفق البيان سيصل الوزيرين في حكومة الاحتلال للمغرب يومي الأحد والإثنين القادمين وتستمر حتى الخميس، وسيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة.

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وكان رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد زار المغرب الأسبوع الماضي وتضمنت الزيارة خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

وتأتي زيارة الوزيرين الإسرائيليين إلى المغرب في سياق تكثيف اتفاقية التطبيع، والذي ترى فيه القوى والفصائل الفلسطينية بأنه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية.

ولاقت زيارة كوخافي الأخيرة للمغرب، رفضا نخبويا مغربيا، إذ شارك العشرات من المواطنين المغاربة في وقفة احتجاجية على الزيارة، أمام البرلمان المغربي.

ودانت مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين" في المغرب، بشدة استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، معتبرة ذلك "أول سابقة معلنة ورسمية من نوعها في تاريخ مهازل التطبيع في الأمة".

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات