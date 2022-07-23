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وضعت لسانها في علبة حليب معدنية.. إنقاذ أنثى دب قطبي بروسيا

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وضعت لسانها في علبة حليب معدنية.. إنقاذ أنثى دب قطبي بروسيا

23 يوليو 2022 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
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صورة لانقاذ انثى الدب

أدخلت أنثى دب في منطقة قطبية بشمال روسيا لسانها في علبة حليب معدنية، ولم تتمكن من إخراجه منها.

وانتابت حالة من الفزع سكان ديكسون النائية عندما شاهدوا الدبة البالغة من العمر عامين وسط أكواخ القرية.

غير أن جهود إنقاذها تكللت بالنجاح بعدما توجه فريق من حديقة حيوان موسكو بالطائرات لتخديرها عن طريق الرشق بالسهام وإزالة العلبة المعدنية الحادة من فمها ومعالجة جروح لسانها.

"بلا طعام ولا شراب"

وأوضحت سفيتلانا أكولوفا المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو، أن "المرحلة المهمة التالية هي إفاقتها، لكن متخصصين سيكونون على مقربة لمراقبة العملية".

كما أضافت في بيان وزعته حديقة الحيوان: "نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. تركنا بعض الأسماك بالقرب من الدبة لأنها عاشت بلا طعام ولا شراب لفترة طويلة".

فيما قال ميخائيل الشينتسكي، وهو طبيب بيطري بالحديقة، إن الدبة تعاني الهزال والجفاف بعض الشيء، إلا أنه من المتوقع أن تلتئم جروحها.

المصدر / وكالات
#روسيا #دب قطبي

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