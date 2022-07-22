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للمتضررين من عيوب "ماك بوك".. آبل تدفع 50 مليون دولار

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للمتضررين من عيوب "ماك بوك".. آبل تدفع 50 مليون دولار

22 يوليو 2022 . الساعة 03:20 بتوقيت القدس
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وافقت شركة آبل على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج أجهزة MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب ماك بوك المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه"، وفق ما نقله موقع ixbit.

هذا وكان مالكو بعض نماذج "ماك بوك" في عدة ولايات أميركية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في لوحات مفاتيح butterfly في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المبيعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المبيعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".

كما أشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".

المصدر / وكالات
#شركة آبل #MacBook

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