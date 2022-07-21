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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

21 يوليو 2022 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية والمزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

ويُضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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