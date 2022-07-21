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"هيئة": الوضع الصحي للأسيرين عواودة وريان صعب للغاية

21 يوليو 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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عواودة وريان

أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس، على أنّ الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، مستمران في الإضراب عن الطعام، برغم صعوبة الوضع الصحي.

وقال أبو بكرخلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" التابعة للسلطة: "إنّ الأسير خليل عواودة ينتهي حكمه في 26 من الشهر الحالي، وتم تمديد حكمه لـ4 شهور إضافية تم تثبيتها بالمحكمة أمس الأربعاء".

وأضاف: "عواودة مضرب ومستمر بإضرابه عن الطعام وهذه المرة لن يفك إضرابه إلا بضمانات، وهو مستمر في الإضراب منذ أربعة شهور، أوضاعه الصحية صعبة جدًا حيث يمكث بالمستشفى منذ 3 شهور".

ونبه أبو بكر، إلى أنّ الأسير رائد ريان تجاوزالـ4 شهور بإضرابه عن الطعام، مُوضحًا أنّ الأسيران وضعهما الصحي سيء، وبالأمس ذهب المحامي لزيارتهما وكانا بوضع صحي متردي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال إداري #ريان #عواودة

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