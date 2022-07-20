الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين في محيط قاعدة حميميم

أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.

وأكد أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.

وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

يذكر أن قاعدة حميميم الروسية التي تقع جنوب شرق محافظة اللاذقية السورية، سبق وتعرضت لمحاولات هجوم بالمسيرات من قبل المجموعات المسلحة في سوريا، جلّهم من المتواجدين في محافظة إدلب المجاورة.

المصدر / وكالات