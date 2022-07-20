فائدة جديدة لـ"الشاي الأخضر"

أظهرت دراسة جديدة أن للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية، فالمشروب لا يساعد فقط على تقليص محيط الخصر، ولكنه مفيد أيضًا في خفض مستوى السكر في الدم.

ويعد مرض السكري من النوع الثاني تحديًا عالميًّا كبيرًا للصحة العامة، ويُتوقع أن يؤثر في 693 مليون شخص بحلول عام 2045.

وينتج عن السكري مضاعفات صحية خطرة، من ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى والفشل الكلوي.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "نوتريشين آند ميتابلوليزم" أن تناول الشاي الأخضر له تأثير إيجابي في نسبة السكر الطبيعي للصائم.

وفحص فريق من جامعة "هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا" في الصين نتائج 27 دراسة شملت 2194 مشاركًا، وأظهرت النتائج المجمعة أن الشاي الأخضر خفض نسبة الغلوكوز في الدم تخفيضًا ملحوظًا.

وقال الفريق إن التجارب قصيرة المدى أظهرت أن مكملات الشاي الأخضر قللت كثيرًا من نسبة الغلوكوز، لكن تناول المشروب لم يؤثر كثيرًا في نسبة الأنسولين بالدم.

وينتج الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصينية الطازجة، وقد لعب المشروب دورًا غذائيًّا وطبيًّا مهمًّا عبر التاريخ، لا سيما في البلدان الآسيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين