"صيادو غزة.. لقمة عيش من فم الموت" ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

تنشر صحيفة فلسطين غدًا الخميس 21 يوليو 2022 ملف "صيادو غزة.. لقمة عيش من فم الموت"، الذي يسلط الضوء على واقع مهنة الصيد في قطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحصار المستمر.

ويتضمن الملف مجموعة من المقابلات مع صيادين وناشطين ومسؤولين في مجال الصيد.

كما يشتمل على قصص وتقارير تُبرز الأحداث والتحديات والمواقف التي يتعرض لها الصيادون.

ويعاني الصيادون في غزة من نقص الاحتياجات اللازمة لمهنتهم بفعل الحصار، ومن استهداف الاحتلال المستمر لهم في عرض البحر بالرصاص والاعتقال والمطاردة.

المصدر / فلسطين أون لاين