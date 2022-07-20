تجمعات للمستوطنين استعداداً لإنشاء بؤر استيطانية بالضفة

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حواجز عسكرية، وأغلقت طرقاً في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استعدادات المستوطنين من منظمة "ناحالاه" المتطرفة، لتدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها على الطرق الرئيسية، وفي النقاط المستهدفة من "ناحالاه" استعدادًا لسيطرة المستوطنين عليها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل قرية برقا شرق رام الله، بينما تجمع عشرات المستوطنين قرب مستوطنة "تلمون" شمال غرب المحافظة لتدشين بؤرة استيطانية في المكان.

وأصدر كبار الحاخامات في الصهيونية الدينية بقيادة الحاخام "حاييم دروكمان" اليوم، رسالة عبروا فيها عن دعمهم لبناء البؤر الاستيطانية الجديدة.

ووقع الحاخامات على عريضة قالوا فيها إنهم سيبذلون جهدًا للوقوف في إحدى بؤر الاستيطان الثلاث، التي سيحاولون الوصول إليها اليوم في الضفة الغربية.

وتستهدف مخططات الاستيطان الجديدة أراضي فلسطينية، في جميع أنحاء الضفة الغربية تبلغ مساحتها آلاف الدونمات حددتها "نحالاه" كنقاط استراتيجية لإنشاء مستوطنات عليها.

وتستهدف مخططات الاستيطانية في مرحلتها الأولى، أراضي المواطنين قرب مستوطنة "أريئيل" بمحاذاة الشارع الرئيسي الشمالي لبلدة بروقين غرب سلفيت.

يضاف إلى ذلك أراضي المواطنين قرب مستوطنة "بنيامين" بين نابلس ورام الله، ومنطقة "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

إعلام الاحتلال: "تجمع المستوطنين التابعين لحركة نحالاه الاستيطانية استعدادا لإقامة 3 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية اليوم، وسط انتشار لجيش الاحتلال والشرطة" pic.twitter.com/Zr0A69cwWb — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 20, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين