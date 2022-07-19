قمة ثلاثية في طهران تجمع بين قادة إيران وروسيا وتركيا اليوم

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "بوتين وأردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية".

وتستضيف إيران، يوم غد الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).

وتابع التلفزيون أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات أستانا ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث تجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.

يشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقد في مدينة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017.

وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.

المصدر / وكالات