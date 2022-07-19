تعرف على أهمية نقع "المانجو" في الماء قبل تناولها

تعتبر المانجا من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، يشاع أن نقعها في الماء لمدة وجيزة قبل تناولها يجعل الجسم أكثر استفادة منها ويقلل من خطر الإصابة بآثارها الجانبية.

فوائد نقع المانجا في الماء قبل تناولها، كما ذكرها موقع (الكونسلتو)

1- إزالة مضادات المغذيات

يحتوي جذع المانجا على حمض الفايتك، ثبت أنه يضعف امتصاص الجسم للمعادن الضرورية، مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياتها. لذلك ينصح بنقع المانجا قبل تناولها لبضع ساعات، لأن الماء يساهم في القضاء على هذا الحمض.

2- فقدان الوزن

تحتوي المانجا على مواد كيميائية نباتية مفيدة، ولكن ارتفاع مستوياتها في الجسم قد يكون له تأثيرات ضارة على الصحة، ولكن بنقعها في الماء ينخفض تركيزها بشكل ملحوظ. وتكمن أهمية هذا المواد في قدرتها الكبيرة على تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، مما يساهم في فقدان الوزن.

غسل المانجا لا يكفي للتخلص من المبيدات الحشرية المتراكمة على سطحها الخارجي، الأمر الذي يستدعي نقعها في الماء لعدة ساعات، لضمان نظافتها.

وتشكل بقايا المبيدات الحشرية خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، حيث تزيد من احتمالية الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وتهيج العين والتهاب الجلد والسرطان.

4- اختبار طريقة نضج المانجا

نقع المانجا في الماء بمثابة اختبار لطريقة نضجها، لأن غرقها دليل على نموها بشكل طبيعي، بينما طفوها يشير إلى إضافة كربيد الكالسيوم إليها، ومع التخزين يتفاعل هذا المركب مع الرطوبة وينتج غاز الأسيتيلين.

5- التقليل من حرارة المانجا

عند ترك المانجا في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل، تنخفض خصائصها المولدة للحرارة، ومن ثم تقل فرص الإصابة بحب الشباب والطفح الجلدي والصداع والغثيان عند تناولها.

المصدر / وكالات