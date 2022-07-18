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"الاقتصاد" بغزة: رفع وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

18 يوليو 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن رفع وزن ربطة الخبز وخفض سعر شوال الدقيق بدءا من يوم غدٍ الثلاثاء. 

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: إنه "تم رفع وزن ربطة الخبز لـ 2.800 كيلو جرام بدلاً من 2.600 كيلو جرام مع بقاء سعر الربطة 8 شيقل، فيما أصبح سعر شوال الدقيق المنتج محليا أصبح 107 شواقل للمخابز.

وبينت أن القرار جاء بعد لقاء جمعها مع ممثلي المطاحن المنتجة للدقيق، وجمعية أصحاب المخابز في  إطار متابعتها لأسعار الدقيق والخبز والانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار الدقيق والخبز.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الاقتصاد بغزة #ربطة الخبز #سعر الدقيق #وزن ربطة الخبز

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