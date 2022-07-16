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وزارة الصحة تتحدث عن موجة كورونا الجديدة بغزة

16 يوليو 2022 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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مختبر وزارة الصحة لفحص إصابات كورونا

قال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، إن المتحور الجديد من "كورونا" لا يختلف كثيراً عن المتحاورات السابقة من اوميكرون، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض السابقة.

وتوقع خلال حديث لإذاعة الأقصى المحلية اليوم، أن تكون الموجة الحالية في قطاع غزة من متحور كورونا "موجة شديدة"، بمعنى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة.

ولفت إلى أن كل السلالات التي ظهرت حديثاً أخف خطورة من سابقاتها، ولكن قدرتها على الانتشار أكبر، مؤكداً على ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة.

وكانت خلية الازمة بوزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد19، حيث قامت باتخاذ عدة قرارات في مواجهة ذلك.

وقالت إن المعطيات تشير ان أعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج الى الرعاية الطبية لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة، كما ان التطعيم ضد الفيروس اثبت نجاحه في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الاصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فلسطين #وزارة الصحة #كورونا

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