خبير يكشف عن إقبال الروس على شراء العقارات في دبي

كشف ألين يريميف ممثل شركة العقارات Emirates.Estate، عن وجود إقبال كبير من قبل الروس على شراء واستثمار العقارات في دبي بالإمارات هذا العام.

وقال خبير العقارات: "حتى العام 2021 كانت حصة المشترين من روسيا في سوق دبي ضئيلة لكنها نمت بشكل كبير منذ العام الماضي، وفي ربيع هذا العام، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا نما الإقبال".

وأضاف الخبير، أن ترتيب الروس في قائمة كبار مشتريي العقارات في دبي قفز مرتبتين، وفي مارس 2022 صعد الروس من المركز السابع إلى المركز الخامس، وجاءوا بعد المستثمرين البريطانيين والهنود والإيطاليين والكنديين.

وأشار إلى أن معرض "إكسبو 2020"، الذي انتهى في مارس 2022، ساهم في نمو الاهتمام بالعقارات في دبي فعلى مدار ستة أشهر من المعرض، زار الإمارة أكثر من 24 مليون شخص.

من جهتها أفادت ألينا بولوك مديرة المكتب الخاص لشركة العقارات Savills في روسيا بأن أسعار العقارات في دبي ارتفعت العام الماضي بالمتوسط بنسبة 17% مقارنة بالعام 2020، وفقا لمؤشر Savills Global Prime Residential، الذي يقارن بين أسعار العقارات في 30 مدينة حول العالم.

واحتلت بذلك دبي المرتبة الثالثة عالميا بعد ميامي ولوس أنجلوس، وصعد الحجم الإجمالي للمعاملات السكنية المسجلة في المدينة في عام 2021 بنسبة 74% إلى 56.6 ألف وحدة.

المصدر / وكالات