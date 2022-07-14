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هل الخضروات المجمدة مفيدة لصحتنا؟

14 يوليو 2022 . الساعة 03:39 بتوقيت القدس
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نلجأ لاستخدام الخضروات المجمدة، التي تتوفر في غير مواسمها، وكذلك كونها توفر الوقت والجهد، في إعداد وجبة سريعة، لا تستغرق وقتاً طويلاً، لكن هل هي مفيدة لصحتنا؟

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور رسلان علييف، خبير التغذية المستقل، أن الخضروات المجمدة هي أكثر فائدة من الطازجة. ووفقا له، تحافظ الخضروات المجمدة على الفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة للجسم فترة أطول، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويشير خبير التغذية، إلى أنه مع مرور الوقت بعد جمع محصول الخضروات تقل فيها نسبة الفيتامينات والعناصر المعدنية. ويقول، "تفقد الخضروات خلال أسبوع حوالي 75 بالمئة من فيتامين С. ولكن عند تجميدها بعد ساعتين من جمع المحصول، تحافظ على ما تحتويه من الفيتامينات والعناصر المعدنية دون تغير".

أما النصيحة الأهم التي يقدمها الدكتور رسلان، فهي عدم إعادة تجميد الخضروات مرة ثانية؛ وذلك للحفاظ على ما تحتويه من الفيتامينات والعناصر المعدنية.

المصدر / وكالات
#الصحة #التغذية #الخضروات المجمدة

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