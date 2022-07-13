"التشريعي": زيارة بايدن لا تحمل الخير للمنطقة ولا يعول عليها

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تحمل الخير للمنطقة ولا يمكن التعويل عليها، وتهدف إلى تحقيق مصالح الاحتلال الإسرائيلي ودعم عجلة التطبيع والتنسيق الأمني والعسكري معه على حساب القضية الفلسطينية.

وأكد بحر في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في ظل تزايد الهجمة الإسرائيلية والحملات التهويدية بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك وتغول الاستيطان، لتمنح شرعية للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

وحذر من المساعي التطبيعية لهذه الزيارة بزيادة اندماج كيان الاحتلال في المنطقة العربية وعلى رأسها الدول الخليجية وخاصة السعودية.



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ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية إلى وقفة جادة في مواجهة التطبيع الآثم وتجريمه والذي يشكل خطرا حقيقيا على الأمة والقضية.

وأضاف: "إن سياسة بايدن امتداد لسياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة المُنحازة للاحتلال، وإن الرهان عليها لاستعادة الحقوق الفلسطينية هو رهان خاسر".

وأكمل: "ستفشل كل محاولات دمج الاحتلال ككيان طبيعي في المنطقة وستسقط المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومن بينها حلف الناتو العربي الصهيوني على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة وإرادة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين