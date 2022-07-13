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الاحتلال يُداهم عددًا من منازل المواطنين في الخليل

13 يوليو 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حي الشعابة شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وشرعت بتفتيش عددٍ من منازل المواطنين في الحي.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت الحي المذكور وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة عسيلة، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودقّقت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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