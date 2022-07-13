المعتقلان ريان وعواودة يُواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يُواصل المعتقلان رائد ريان (27 عامًا)، وخليل عواودة(40 عامًا) خوض معركة الأمعاء الخاوية رفضًا لاعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية (الإسرائيلية)، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويعاني المعتقل ريان المضرب عن الطعام لليوم الـ98 على التوالي، والقابع في "عيادة سجن الرملة"، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

وأما المعتقل عواودة الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، كان من المفترض أنّ يتم الإفراج عنه نهاية الشهر الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدّد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، فأعاد إضرابه عن الطعام من جديد.

وحذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من أنّ استئناف عواودة لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يُشكّل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.

وكان المعتقل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، علّق إضرابه عن الطعام في 21 من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين