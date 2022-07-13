شركة أمريكية حاولت شراء "NSO" الإسرائيلية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن فريقا تقنيا أمريكيا من شركة "L3 Harris" الأمنية، حاول شراء مجموعة "NSO" الإسرائيلية المالكة لبرنامج التجسس الشهير "بيغاسوس".

ولفتت إلى أن عملية الشراء واجهت عوائق عدة، لأن الشركة الإسرائيلية مدرجة على لوائح الحكومة الأمريكية السوداء، بسبب استخدام البرنامج لاختراق هواتف سياسيين ونشطاء وصحفيين.

ونقلت عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، قولهم إن المفاوضات كان تجري بسلاسة، وسط رغبة استخباراتية أمريكية بإتمامها، لكن تسرب الأخبار ووصولها إلى البيت الأبيض، أغضب إدارة بايدن.

لاحقا أخبرت الشركة الأمريكية البيت الأبيض بأنها تراجعت عن خطط شراء المجموعة.

المصدر / وكالات