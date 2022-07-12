أكد عضو نقابة الشحن في الضفة الغربية عادل عمرو، أن يوم غد الأربعاء هو إضراب شامل لقطاع النقل العام في الضفة الغربية، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات لمطالبهم، ومنها رفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها.

وأوضح عمرو بأن قرار الإضراب هذا جاء، خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع النقل وبحضور ممثلين عن جميع النقابات الفرعية والسائقين والنقابة الوطنية.

وأضاف عمرو:" قامت وزارة المالية برفع أسعار بيع المحروقات، وكان من المفترض أن تقوم وزارة النقل والمواصلات برفع أسعار نقل المسافرين في وسائل النقل العامة، أو إيجاد حل لرفع الأسعار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يردنا أي رد من الوزارة على المطالب التي تقدمنا بها".

وكان وزير النقل المواصلات عاصم سالم، قد قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، بأن لدى وزارته حلا جاهزا لملف رفع الأسعار، وسيتم رفعه لجلسة مجلس الوزراء لإقراره.

وقد ألمح الوزير إلى إمكانية دعم أسعار الوقود لمنع رفع أسعار النقل.

المصدر / فلسطين أون لاين