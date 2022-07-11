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كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية يصل إلى الخليل لحل نزاع عائلي

11 يوليو 2022 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز

وصل إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين، القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز كبير شيوخ قبيلة بني صخر، "في أول زيارة لقاضي عشائري أردني إلى فلسطين" بحسب مصادر صحفية فلسطينية، للمشاركة في حل النزاع بين عائلتي العويوي والجعبري، وهو النزاع المشتعل منذ أكثر عام، وأخفقت مجموعة من المبادرات في حله.

وقاد ممثلون عن عشائر أردنية، آذار/مارس الماضي، جهود إصلاح بين العشيرتين المتخاصمتين، وتمت تلك الجهود في الأردن، شارك فيها إلى جانب الشيخ طراد الفايز، النائب الأردني ينال فريحات، حيث أكد الأخير في كلمة له أن "الاحتلال الصهيوني المستفيد الوحيد من الخلاف بين العشيرتين الكريمتين، والمطلوب أن يعود السلاح لمواجهة المحتل فقط، وليس ضد أبناء الوطن الواحد".

وتمت وساطة العشائر الأردنية، آنذاك، في العاصمة عمّان، تجنبا لزيارة مدينة الخليل، لما تحمله تلك الزيارة من دلالة للتطبيع يرفضها شيوخ العشائر الأردنية.

يشار إلى أن مدينة الخليل شهدت توتراً وأحداثاً، منذ تموز/يوليو 2021، بين عشيرتي العويوي والجعبري، في أعقاب حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري برصاص أفراد من عائلة العويوي.

وعاشت المدينة حالة من عدم الاستقرار، وموجة من العنف، في الوقت الذي كانت فيه جهود الوساطة التي يبذلها رجال الإصلاح من جميع أنحاء فلسطين بين العشيرتين تراوح مكانها، دون الوصول إلى هدنة، في ظل تصلب مواقف ممثليهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز #الشيخ طراد الفايز كبير #عائلتي العويوي والجعبري

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