هل تجوز الأضحية عن الميت والأكل منها؟

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، على أن العلماء اختلفوا حول الأضحية عن الميت بغير وصية منه، والأكل منها، غير أن الأغلبية يرون أنها جائزة.

وقالت الإفتاء في منشور لها عبر "فيسبوك": "ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى".

وذكرت الإفتاء أن سيدتنا عَائِشَةَ رضي الله عنها، أكدت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ".

وبينت دار الإفتاء أن أمة محمد تشمل كل من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.

وأضافت الفتوى: "تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وجواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى".

وأشارت الفتوى إلى أن الأضحية من الصدقات، وقد أجمع العلماء على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، لذا فإنه يجوز الأضحية عن الميت حتى وإن لم يوص بها.

المصدر / وكالات