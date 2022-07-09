فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7255 مغادراً و11673 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

الحية: قضية فلسطين عنوان وحدة الأمة والمسجد الأقصى عنوان الصراع

150 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى في الأقصى

بعد فشل الصفقة.. تويتر يقاضي الملياردير إيلون ماسك

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة للتضامن مع فلسطين

"الريسوني" يؤكد لهنية دعم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحركة حماس ولجهادها البطولي المشرفِ للأمة

50 ألف مصل أدوا "جمعة يوم عرفة" في المسجد الأقصى

يوفنتوس يعلن ضم الأرجنتيني دي ماريا

الناشطة جرار تدعو السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل عيد الأضحى

الحجاج في مزدلفة يبدأون بجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

7255 مغادراً و11673 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

09 يوليو 2022 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (3 وحتى 8 يوليو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7255 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11673 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7094 مواطناً و134 أجنبياً، و27 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 11502 مواطناً، و113 أجنبياً، و52 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ست وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة