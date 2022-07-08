حماس: العيد فرصة لإظهار مشاعر التضامن والتكافل مع عوائل الشهداء والجرحى والأسرى

تقدمت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية بخالص التهنئة وجميل التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإلى حجّاجنا الميامين في فلسطين والعالم، بتقبّل الطاعات والقربات والحج المبرور.

وقالت الحركة في بيان تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، "نسأل الله سبحانه أن يعيده على شعبنا في أماكن وجوده كافة، في أرضنا المباركة فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، بمزيد من الصَّبر والنّصر، وأن يعيده على أمَّتنا بمزيد من الوحدة والتكاتف والتضامن، كالبنيان المرصوص، لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه شعبنا وأمتنا، حتى تتحقّق تطلّعاتنا في تحرير الأرض والمسرى والأسرى".

وأضافت "إنَّنا في حركة حماس، وإذ نبعث بتحيّة العيد المعطّرة بالفخر والاعتزاز، إلى القابضين على زناد المقاومة والتضحية والمرابطة على ثغور وطننا الغالي، وإلى أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لنؤكّد أنَّ عيد الأضحى المبارك فرصة لإظهار مشاعر التضامن والتكافل مع عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، تعزيزاً لوحدة شعبنا، وتأكيداً على تلاحمه وصموده، لنتشارك معاً شرف الدفاع عن الثوابت والمقدسات، ومشاعر الفرحة في هذا العيد المبارك، وغداً بتحرير المسجد الأقصى بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين