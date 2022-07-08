4 عمليات إطلاق نار منفصلة شمال الضفة الغربية

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أربع عمليات منفصلة، في مدينتي طولكرم ونابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق مقاومون النار في نابلس، تجاه نقطة عسكرية إسرائيلية، قرب مستوطنة "يتسهار" جنوبي المدينة، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما شهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأطلقت مركبة مسرعة النار على نقطة قوات الاحتلال العسكرية "سيلع"، في منطقة المربعة على أطراف قرية "تِل" جنوب غربي نابلس.

وعثرت قوات الاحتلال على طلقات فارغة قرب المنطقة، وأجرى عملية تمشيط وتفتيش، وأغلق طريق القرية، الواصل لمدينة نابلس، بحثًا عن المنفذين، وفق موقع /والا/ العبري.

وفي طولكرم، أطلق فلسطيني يستقل دراجة نارية النار نحو نقطة عسكرية للاحتلال في بلدة "عنبتا" شرقيّ المدينة، وفق موقع /حدشوت بتاخون سدي/ العبري.

كما أطلق مقاومون النار تجاه برج عسكري لجيش الاحتلال قرب قرية "بيت ليد" شرقًا، وفق تصريح للناطق باسم جيش الاحتلال، وانسحب جميع المنفذين بسلام.

يشار إلى أن مدينتي جنين ونابلس (خاصةً) شمال الضفة الغربية، شهدتا خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال.

وأعلنت المقاومة في بيانات عديدة أنها استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينتين، أو خلال تمركزها في مواقع عسكرية قريبة.

وارتفعت وتيرة العمليات المقاومة للاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، في تقرير، 649 عملاً مقاومًا في الضفة، أسفرت عن إصابة 26 جنديًا ومستوطنًا، بعضهم بجراح خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين