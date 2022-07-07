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الاحتلال يسلم ناشطا مقدسيا قرارا بالإبعاد عن الأقصى

07 يوليو 2022 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، المقدسي نضال ابراهيم صيام قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

واتصلت مخابرات الاحتلال على صيام واستدعته للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسلمته قرار الابعاد.

وتعرض صيام لاقتحام منزله في حي "رأس العامود" ببلدة سلوان بالقدس المحتلة عدة مرات، والاعتقال والتوقيف في مراكز شرطة الاحتلال.

وكذلك أبعدته سلطات الاحتلال عدة مرات عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، تراوحت بين أسبوع إلى خمسة أشهر.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين بقرارات الابعاد عن القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى، بينهم الشخصيات الدينية والوطنية والناشطين والأسرى المحررين والمرابطين والمرابطات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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