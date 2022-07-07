الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد نحو 7 سنوات من الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من سجن النقب الصحراوي، عن الأسير المقدسي جهاد الزغل (27 عاما)، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ست سنوات وتسعة أشهر.

وأشترطت مخابرات الاحتلال على والده عدم إقامة احتفال ورفع رايات أو أعلام بمناسبة الإفراج عنه في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتقل جهاد صامد أحمد الزغل يوم 13 تشرين أول/اكتوبر 2015 على خلفية نشاطه المقاوم في مدينة القدس.

وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، إن الأسير الزغل أصيب إصابة بالغة جراء تعرضه للضرب والتنكيل قبل ثلاث سنوات وتحديدا بتاريخ 25 آذار/مارس 2019، خلال تعرض أسرى سجن النقب للقمع الشديد، بعد اقتحام القوات الخاصة لبعض الأقسام، ما استدعى نقله إلى مشفى سوروكا في بئر السبع.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 450 أسيرا مقدسيا، بينهم ذوي مؤبدات وأحكام عالية، تزامنا مع ازدياد وتيرة الاعتقالات بين صفوف المقدسيين في هذا العام.

المصدر / فلسطين أون لاين