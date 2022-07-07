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القانوع: معركة 2014 أحدثت تحولاً استراتيجياً في تاريخ الصراع مع المحتل

07 يوليو 2022 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن "معركة العصف المأكول أحدثت تحولاً استراتيجياً في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني وفرضت معادلات جديده عليه وهزت منظومته الأمنية والعسكرية وحققت انتصاراً فارقاً ".


وقال خلال تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول والتي تصادف 7 يوليو الموافق، اليوم الخميس: إن "انتصارات المقاومة المتتالية على الاحتلال الصهيوني  وآخرها في معركة سيف القدس أثبتت على قدرة شعبنا على هزيمة المحتل الصهيوني وكنسه عن كل أراضينا".

وختم بالقول: "تجدد المقاومة الفلسطينية عهدها على مواصلة الطريق في الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته وانتزاع حقوق شعبنا بالتحرير والعودة والتي باتت أقرب من ذي قبل".

المصدر / فلسطين أون لاين
#عدوان 2014 #العصف المأكول #عدوان الاحتلال

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