الجهاد الإسلامي: التقرير الأمريكي بشأن أبو عاقلة مُسيس

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن التقرير الأمريكي بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو تقرير مسيس يهدف لتبرئة الاحتلال والتعمية على جريمة مكتملة الاركان نفذها جنود الاحتلال بشكل متعمد لقتل الحقيقية وإرهاب الإعلام وثنيه عن أداء دوره ورسالته.

وقالت الحركة في بيان صحفي، ️"إن هذا التقرير المنحاز للاحتلال يأتي في السياق الذي اعتادته الإدارة الأمريكية وأجهزتها التي تقوم بمهام واضحة ومحددة لدعم العدو الصهيوني بل إنها تشترك معه في الجريمة من خلال تسليحه بشتى أنواع الأسلحة التي تستخدم في العدوان والقتل والإرهاب الممارس بحق شعبنا وأمتنا".

واستنكرت الحركة، قبول السلطة بالمشاركة الأمريكية في التحقيق وتسليم الرصاصة للجانب الأمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين