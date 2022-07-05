صرف الدفعة الـ5 للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ بغزة

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء أنه سيتم البدء بصرف الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيقل لـ11.625 من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة المتضررين من جائحة كورونا والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.

وأشارت الوزارتان في بيان صحفي أنّ صرف هذه الدفعة خصصت جميعها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات الخمس حوالي 65 ألف مستفيد.

كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، وبنك القدس على جهوده وتعاونه في إتمام إجراءات الصرف.

المصدر / فلسطين أون لاين