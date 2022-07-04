ماذا قال وكيل "التربية والتعليم" بغزة عقب انتهاء اختبارات "توجيهي"؟

قال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة: في نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام 2022، أتقدم باسمي وباسم وزارة التربية والتعليم العالي بعظيم الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الامتحانات من معلمين ومشرفين وموظفين في المدارس والمديريات والوزارة، على جهودهم في إنجاح هذا العرس الوطني الكبير.

وأضاف ثابت في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين": كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الشريكة؛ المجلس التشريعي الفلسطيني، لجنة متابعة العمل الحكومي، وزارة الداخلية والأمن الوطني، الشرطة الفلسطينية، وزارة الصحة، المكتب الإعلامي الحكومي، الهيئات المحلية، وأولياء الأمور.

وتابع: كما أشكر كل وسائل الإعلام التي تعاملت بمهنية عالية في التغطية الإعلامية للثانوية العامة 2022، والشكر موصول لكافة الجهات المجتمعية المساندة.

وختم حديثه بالقول: إن ما قمتم به من أعمال هي جهود مقدرة نعتز ونفتخر بها لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا ومسيرة العلم والتعليم، مع أجمل تمنياتنا لطلبتنا بالنجاح والتفوق والمستقبل الزاهر.

المصدر / فلسطين أون لاين