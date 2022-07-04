أول تعليق من حماس على نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

أصدرت حركة حماس، تصريحاً صحفياً، مساء اليوم، تحدثت فيه عن نتائج التحقيق الأمريكي في اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الحركة في تصريح وصل فلسطين أون لاين: " نستهجن النتائج الذي توصّل إليها فريق التحقيق الأمريكي في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوّات الاحتلال "الإسرائيلي" في شهر مايو/أيّار الماضي".

وأضافت: "نعدُّه انحيازاً فاضحاً لرواية الاحتلال، واستهتاراً بالدم الفلسطيني، ومحاولةً لتبرئة الصهاينة من تبعات هذه الجريمة النكراء التي هزَّت العالم".

وتابعت: " أمام هذه النتائج المنحازة من قبل الولايات المتحدة؛ والتي خالفت جميع نتائج التحقيق التي أُجريت سابقاً، بما فيها تحقيقات لوكالات إعلام أمريكية، فإنَّنا في حركة حماس، نعلن رفضنا للتحقيق الأمريكي، ونشكّك في نزاهته".

وجددت حماس التأكيد على "أنَّ الاحتلال هو المسؤول الأوَّل والمباشر عن جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة بشكلٍ متعمَّد".

ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.