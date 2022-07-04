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الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 89

04 يوليو 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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الأسير رائد ريان

يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويدخل ريان يومه الـ 89 على التوالي، حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.

ويعاني ريان من ظروف صحية صعبة، فهو يعاني أوجاعًا بكافة أنحاء جسده، ومن تعب وهزال مستمر، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ولا يقوى على الوقوف، ويعاني من دوار متكرر، ويتقيأ مادة صفراء ودمًا في بعض الأحيان، وهو محتجز بما تسمى عيادة سجن الرملة مكبّل اليدين والقدمين.

وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الـ185 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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