هيئة الأسرى تكشف عن سوء أوضاع الأسرى داخل "الجلمة"

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للأسرى الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة "الجلمة" تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية، ولا توجد في الغرف أسرة كافية لعدد الأسرى، ومعظمهم يفترشون الأرض بسبب الاكتظاظ داخل الغرف، وتحرمهم من الخروج لساحة "الفورة" والتعرض لأشعة الشمس، وتعمد إبقاءهم طوال الوقت داخل الأقسام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية.

وذكرت أنه خلال تواجد الأسير "بالجلمة" يُحرم من زيارة ذويه.

يشار أن سلطات الاحتلال رفضت التماس بنقل الأسرى الموقوفين من "الجملة" إلى الأقسام العامة في السجون بأسرع وقت ممكن، متذرعة بالاكتظاظ داخل السجون المركزية وتماطل بنقلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين