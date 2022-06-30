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ما مصير سارقي منزل البرازيلي رونالدو؟

30 يونيو 2022 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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اعتُقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، من مصادر مقربة من التحقيق.

وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي يقيم في منزل رونالدو في إيبيسا، لكنه لم يكن متواجدًا عندما سرق اللصوص الاثنين مجوهرات وأموال.

وقالت المصادر لفرانس برس، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقة الجنوبية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى إسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو.

وتزعم تقارير صحفية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءًا كبيرًا من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.

المصدر / وكالات
#البرازيل #البرازيلي رونالدو #الصحافة الإسبانية

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