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اتحاد البلديات يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في رفع الحصار عن غزة

30 يونيو 2022 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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السراج في مؤتمر سابق لاتحاد بلديات القطاع

دعا اتحاد بلديات قطاع غزة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في العمل على رفع الحصار عن غزة، وتجنيب سكانها ما يسببه من ويلات.

وقال رئيس اتحاد البلديات يحيى السراج، خلال رسالة وجهها للمؤسسات الأممية والدولية، اليوم الخميس، إنه لا يريد لأجيال أخرى أن تنشأ وتعيش في ظل حصار خانق.

وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في العمل على رفع الحصار المفروض على القطاع، وتجنيب السكان ويلاته.

ودعا "السراج" إلى التكاتف مع البلديات في قطاع غزة، لتعزيز صمودها، ومنع هذا القطاع الخدماتي من الانهيار التام.

وأكد أن آثار الحصار بدأت تتجذر في حياة الفلسطينيين في القطاع، وتآلف معه الكثير من المجتمع الدولي ومؤسساته.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية وسيطرتها على القطاع عام 2007، ومنذ ذلك الحين شنّت (إسرائيل) 4 حروبٍ دامية، كانت آخرها في مايو/ أيار 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حصار غزة #رفع الحصار #بلديات قطاع غزة #اتحاد بلديات القطاع

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