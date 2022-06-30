براتب 1400$.. الأونروا تعلن عن وظيفة مهندس موقع

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة مهندس موقع Site Engineer للعمل بدائرة البنية التحتية بمكتب غزة الاقليمي.

مهام الوظيفة

• يوفر الإشراف الفني، ويضمن التزام المقاولين بالرسومات والمواصفات والمواد، ويمارس مراقبة الجودة.

• يحتفظ بكتاب القياس.

• ترتيبات لاختبار المواد.

• يتخذ خطوات لضمان التزام المقاولين بالجدول الزمني المحدد.

• يحتفظ بمذكرات، ويسجل التقدم اليومي في البناء.

• إعداد المدفوعات المؤقتة والدفع النهائي المستحق للمقاول.

• الإبلاغ عن أي تناقضات بين وثائق العقد والعمل الذي يقوم به المقاول.

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية معترف بها من قبل الأونروا مع تخصص رئيسي في الهندسة المدنية أو المعمارية.

- حيازة رخصة قيادة سارية المفعول. (مطلوب)

- ثلاث سنوات من الخبرة العملية التي كان ينبغي أن تكون قد أمضيت عامين في الصيانة / أو البناء والإدارة الفنية. (مطلوب)

- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية أمر ضروري

شروط الخدمة:

• الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 1448.30 دولارًا .

• ساعات العمل: 37.5 ساعة في الأسبوع.

• قد تتغير مدة العقد والإجازات وشروط الخدمة والمزايا الأخرى حسب نوع العقد.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 173624

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Site Engineer

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 30/6/2022