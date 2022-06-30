براتب 1400$.. الأونروا تعلن عن وظيفة مهندس موقع

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة مهندس موقع Site Engineer للعمل بدائرة البنية التحتية بمكتب غزة الاقليمي.
مهام الوظيفة
• يوفر الإشراف الفني، ويضمن التزام المقاولين بالرسومات والمواصفات والمواد، ويمارس مراقبة الجودة.
• يحتفظ بكتاب القياس.
• ترتيبات لاختبار المواد.
• يتخذ خطوات لضمان التزام المقاولين بالجدول الزمني المحدد.
• يحتفظ بمذكرات، ويسجل التقدم اليومي في البناء.
• إعداد المدفوعات المؤقتة والدفع النهائي المستحق للمقاول.
• الإبلاغ عن أي تناقضات بين وثائق العقد والعمل الذي يقوم به المقاول.
• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.
مؤهلات الوظيفة
- شهادة جامعية معترف بها من قبل الأونروا مع تخصص رئيسي في الهندسة المدنية أو المعمارية.
- حيازة رخصة قيادة سارية المفعول. (مطلوب)
- ثلاث سنوات من الخبرة العملية التي كان ينبغي أن تكون قد أمضيت عامين في الصيانة / أو البناء والإدارة الفنية. (مطلوب)
- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية أمر ضروري
شروط الخدمة:
• الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 1448.30 دولارًا .
• ساعات العمل: 37.5 ساعة في الأسبوع.
• قد تتغير مدة العقد والإجازات وشروط الخدمة والمزايا الأخرى حسب نوع العقد.
طريقة التسجيل
- رقم هذه الوظيفة هو 173624
- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Site Engineer
- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :
( State of Palestine )
- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)
- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي:
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 30/6/2022