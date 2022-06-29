27 شهيدًا من جنين ارتقوا منذ بداية العام

سجّلت محافظة جنين، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2022، 27 شهيدًا، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال، لتوثق جنين، أيقونة المقاومة في الضفة الغربية، تاريخًا حافلًا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعًا عن أرض فلسطين.

وارتقى خلال شهر فبراير، الشهيد محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) من اليامون، حيث استُشهد برصاص الاحتلال في 14 من فبراير.

أما في مارس، فسجلت جنين ارتقاء خمسة شهداء، حيث ارتقى الشهيد عبد الله أحمد الحصري (23 عامًا) من مخيم جنين، والشهيد شادي خالد نجم (19 عامًا).

كما استشهد الشاب ضياء أحمد حمارشة (27 عامًا) يعبد، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، فيما استُشهد الشاب سند محمد أبو عطية (17 عامًا)، والشاب يزيد نضال سعدي (23 عامًا).

وسجل شهر إبريل 11 شهيدًا في مدينة جنين، حيث استُشهد كل من خليل محمد طوالبة (24 عامًا)، وصائب تيسير عباهرة (30 عامًا)، ورعد فتحي خازم (29 عامًا)، وأحمد ناصر السعدي (23 عامًا)، ومحمد حسين زكارنة (17 عامًا).

كما استشهد الشاب شأس فؤاد كممجي (29 عامًا) من كفرذان، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، أحد أسرى نفق الحرية، والشهيد مصطفى فيصل أبو الرب (31 عامًا)، والشهيد شوكت كمال عابد (17 عامًا)، إلى جانب استشهاد الفتاة حنان محمود خضور (18 عامًا).

وارتقى الشهيد لطفي إبراهيم اللبدي (20عامًا)، والشاب أحمد محمد مساد (21 عامًا).

وشهد شهر مايو، ارتقاء شهيدين من جنين، وهما الشهيد داوود محمد الزبيدي (43 عامًا) وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، إلى جانب ارتقاء الشهيد أمجد وليد فايد (17 عامًا).

وفي يونيو، سجّلت مدينة جنين ارتقاء ستة شهداء، وهم الشهيد بلال عوض كبها (24 عامًا)، والشهيد سميح جمال عمارنة (35 عامًا)، والشهيد براء كمال لحلوح (24 عامًا)، ويوسف ناصر صلاح (22 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا)، ومحمد ماهر مرعي (23 عامًا).

أما الشهداء الذين ارتقوا على أرض جنين من المحافظات الأخرى، فهم الشهيد سيف حفظي أبو لبدة (29عامًا)، من مخيم نور شمس، والشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) من القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين