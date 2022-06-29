إعلان مهم من وزارة الصحة بغزة للمواطنين بخصوص "كورونا"

قالت وزارة الصحة في غزة، إنه بناء على الوضع الوبائي الحالي والزيادة الواضحة في عدد حالات كوفيد-19 المسجلة في محيط قطاع غزة، إنه سيتم عمل الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد - 19 "كورونا" في مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

ونوهت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن المراكز الصحي هي على النحو الآتي (مركز شهداء رفح، مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا، مركز صحي شهداء دير البلح، مركز صحي شهداء الشاطئ، مركز صحي مسقط الرحمة، مركز صحي مسقط الشمال) وجميع المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة (22مركز صحي).

وأهابت الوزارة بالمواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم بالمسارعة الى تلقيه حفاظا على صحتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين