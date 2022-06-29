120 ألفًا من عملاء موقع إسرائيلي سياحي في قبضة قراصنة إيرانيين

هاجم مجموعة من القراصنة منسوبة إلى إيران، ويُطلق عليهم "شارب بويز"، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من المواقع السياحية الإسرائيلية، فيما سرب المهاجمون ملفًّا من الموقع السياحي الإسرائيلي الشهير hotels.co.il.

ووفق القناة الإسرائيلية "N12" فإنّ "مجموعة القراصنة "Sharp Boys" المنسوبة لإيران، قامت الثلاثاء عبر قناتها في "تلغرام" بتسريب ملف من الموقع السياحي الإسرائيلي.

وذكر الموقع أنّ "المجموعة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة بهجماتها على المواقع السياحية، وقامت خلال ذلك بتسريب عدد من الملفات التي حصلت عليها"، حيث أنّ "الملف الحالي ضخم يشمل 120 ألفَ سجل للطلبات المختلفة التي على ما يبدو نُفّذت عن طريق الموقع، ومعلومات غنية حولها، بما يشمل اسم العميل، وتفاصيل تعريفه، وموعد الرحلة، وتكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى"، في حين تم "تسريب تفاصيل البطاقات الائتمانية لكن كان ذلك على نطاق أصغر".

من جهته، أوضح المستوطن موشيه ليفي، المسؤول في الشركة: "وجدنا في الملف المئات من أرقام البطاقات الائتمانية، بما يشمل رقم هاتف صاحب البطاقة، والهوية، وعنوان السكن..الحديث يدور عن مخزن كبير من المعلومات الشخصية من عدة مواقع نجح المهاجمون في اختراقها بينها موقع hotels.co.il.

كما تمت الإشارة إلى أنّ "الهجوم لم ينته هنا، وأنّ عددًا من الأشخاص قاموا بالتبليغ بأنهم تلقّوا من القراصنة رسائل تهديد عبر الهاتف موقّعة منهم قالوا فيها": "إلى حيث أنتم تذهبون.. حتى في رحلتكم..أنتم تحت سيطرتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين