كيف تشتري هاتف ذكي بأرخص الأسعار؟

بينما يمر العالم بموجة غلاء وتضخم، يبدو شراء هاتف جديد ترفاً لا يملكه كثيرون. صحيفة ذا غارديان البريطانية اقترحت قائمة من النصائح من أجل شراء أفضل هاتف بأرخص سعر ممكن..

مقارنة الأسعار

تتقلب أسعار نفس الهاتف من تاجر إلى آخر، لذا من الأفضل زيارة أكثر من مكان قبل اتخاذ قرار الشراء. وتمكن مقارنة الأسعار من خلال أدوات مثل Google Shopping أو Kelkoo أو PriceRunner أو Price Spy.

مقارنة العقود أو الصفقات

بعض الهواتف أرخص عند شرائها بموجب عقد مع شركة اتصالات، وقد تتضمن الصفقة خدمات أخرى مثل تخفيضات "سبوتيفاي" و"نتفليكس"، ما يعني الحصول على صفقة مربحة من زوايا أخرى.

الوقت المناسب

شراء هاتف في الوقت المناسب من السنة يمكن أن يعني فرصة كبيرة للتوفير. عادة ما يمكن الحصول على صفقات مربحة خلال الجمعة السوداء والأعياد والمناسبات وخلال فترة العودة إلى المدارس.

هذا وتقدم الشركات المصنعة خصومات وهدايا مجانية عند الطلب المسبق لهواتفها الجديدة قبل الإصدار الرسمي.

مقايضة الهاتف القديم أو بيعه

تعد مقايضة الهاتف القديم طريقة ممتازة لاسترداد بعض قيمته أو الحصول على خصم على طراز جديد. تقدم "آبل" و"سامسونغ" خصومات مهمة عند استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد.

كذلك يمكن بيع الهاتف القديم لدى بائعي الأجهزة أو عبر الإنترنت، كما تشتري بعض شركات الاتصالات بدورها الهواتف المستعملة.

شراء الهواتف الأقدم مع برامج دعم طويلة

أحدث الموديلات هي الأغلى، لذا فإن شراء هاتف عمره عام أو عامان، سواء كان جديداً أو مُجدداً، يمكن أن يوفر المال. هذا بشرط اختيار طراز يتوفر على برنامج دعم طويل، لأن دعم الأجهزة بالتحديثات والإصلاح لا يتوفر لسنوات طويلة.

وتحسنت الهواتف الذكية متوسطة المدى بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويمكن الحصول عليها بأسعار أقل، ومع ذلك قد تفتقر بدورها إلى برامج دعم على المدى الطويل.

المصدر / وكالات