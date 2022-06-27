تيك توك يصعد على حساب مواقع التواصل الأخرى

قالت صحيفة أوبزيرفر إن استخدام منصة "تيك توك" المملوكة لشركة صينية، يتصاعد بالمقارنة مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه "على مدار العامين الماضيين، فقد استحوذ تيك توك على عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن جميع المنصات الكبيرة الأخرى وخاصة فيسبوك منومة مغناطيسيا أمامها".

وأضاف قائلا إنها مسألة ديموغرافية جزئيا، مشيرا إلى أن 57 في المئة من مستخدمي "تيك توك" هم من الإناث و43 في المئة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وفقط 3.4 في المئة تزيد أعمارهم على الـ55 عامًا.

وذكرت أنه يمكن إدراك أن هذه الحقيقة مؤلمة، عند رؤية "إنستغرام" الذي تديره شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، تصدر خدمة "ريلز" التي تسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مع الموسيقى، تماماً مثل "تيك توك"، لكنها أضعف.

وتابعت الصحيفة التهديد الوجودي الذي تشكله منصة "تيك توك" لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ليس ديموغرافيًا، بل بما يتعلق بالقدرة على جذب الاهتمام، "وهذا هو المكان الذي يبدو أن تيك توك يفوز فيه".

ونقلت عن سكوت غالاوي، المتخصص في متابعة عالم التكنولوجيا، أن مستخدمي "تيك توك" يقضون حاليا ما معدله 52 دقيقة يوميًا في تصفح المنصة، ويزور 90 في المئة منهم التطبيق أكثر من مرة يوميا

المصدر / وكالات