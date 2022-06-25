كتائب القسام تزف مجاهداً من رفح

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بسبب المرض.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي جلال ناصر محمد أبو غالي من مسجد "الهدى" في رفح جنوب قطاع غزة والذي توفي اليوم السبت 26 ذو القعدة 1443هـ الموافق 25/06/2022م بسبب المرض.

مضيفةً "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر / فلسطين أون لاين