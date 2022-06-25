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الراصد الجوي: تراجع على درجات الحرارة السبت

25 يونيو 2022 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ تراجعاً على درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث يسود طقس صيفي مُعتدل نهاراً، لطيف ومنعش ليلاً.

و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي الثلاثة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. مساءاً يسود جو لطيف ومنعش ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية .

المصدر / فلسطين أون لاين
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