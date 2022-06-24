"هنية" يعزي بوفاة رجل الإصلاح إسماعيل الخالدي

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، بيان تعزية في رجل الإصلاح إسماعيل الخالدي.

وقال هنية، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وبمزيد من الرّضا والتسليم، نعزّي أهلنا وأحبابنا آل الخالدي الكرام وأقرباءهم وأنسباءهم وأبناء شعبنا الفلسطيني في وفاة الأستاذ الجليل والمربي الفاضل رجل الدعوة المباركة الحاج "إسماعيل عبد العزيز الخالدي" رحمه الله تعالى، الذي وافته المنيّة بعد حياة حافلة بالعطاء والبر والرباط داخل فلسطين وخارجها"

وأضاف "إنّنا وإذ ننعى الحاج الفاضل (أبو صلاح) لنستذكر بكلّ تقدير دوره مع الرعيل الأول في تأسيس العمل الإسلامي داخل قطاع غزة، وجهده الذي ظل متواصلا خدمة لقضيته فلسطين وشعبها الأبي، ومواقفه المشرّفة في دعم مشاريع الخير وتربية الأجيال على التمسك بدينهم وقضيتهم وعدم التفريط بها"

المصدر / فلسطين أون لاين