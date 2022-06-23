الحكم المحلي تشارك في لقاء تشاوري حول تطوير مركز مدينة غزة

شاركت وزارة الحكم المحلي في لقاء تشاوري حول تطوير مركز مدينة غزة ( شارع عمر المختار).

وكان اللقاء بحضور عدة اطراف مشتركة تمثلت بوزارة الحكم المحلي، بلدية غزة، الجامعة الإسلامية ، الكلية الجامعية، حيث مثل الوزارة كلا من م. غسان الوحيدي، مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك.

وتم مناقشة العديد من الأفكار المطروحة ومنها تطوير البلدة القديمة بما يحقق حركة مرورية تنهي حالة الاكتظاظ الواقع، إضافة إلى توفير شوارع وممرات مشاه مما يساعد على السياحة الداخلية.

وناقش الحضور قضايا تتعلق بالعمل على تطوير الواجهة العمرانية بما يحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للبلدة.

كما تم مناقشة الفراغات التي تتعلق بتطوير مدينة غزة ومنها مركز المرور المقابل لمركز رشاد الشوا، السرايا، سوق فراس.

وسيتم عقد تلك اللقاءات بشكل دوري ومناقشة الأفكار البناءة إلى أن يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

المصدر / فلسطين أون لاين