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اعتقال إيرانيين بتركيا بشبهة التخطيط لاغتيال سفير إسرائيلي سابق

23 يونيو 2022 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
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اعتقلت المخابرات والشرطة التركية 10 أشخاص، في 17 حزيران/يونيو الحالي، قالت إنهم ينتمون للمخابرات الإيرانية ومتعاونين محليين، خططوا لاختطاف ومهاجمة دبلوماسيين وسائحين إسرائيليين في إسطنبول، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم، الخميس.

وأضافت الصحيفة التركية الأوسع انتشارا، أن المخابرات والشرطة تلقت معلومات عن تخطيط المشتبهين "لعمليات قتل واختطاف" إسرائيليين يعيشون في إسطنبول أو يتواجدون فيها كسائحين، وبينهم سفير إسرائيلي سابق وزوجته، كانا يقيمان في فندق في منطقة بيوغلو.

واعتقل المشتبهون في فتدق "سول" وفي ثلاث شقق منفصلة في منطقة بيوغلو في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر المخابرات التركية كانوا متخفين كطلبة، بينما المشتبهين كانوا متخفين كرجال أعمال وسائحين.

ولا يزال التحقيق مع المشتبهين مستمرا، بعدما مددت محكمة تركية اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة أن عناصر الموساد أخرجوا الإسرائيليين "المستهدفين" من أماكن إقامتهم في إسطنبول ونقلوهم إلى تل أبيب بطائرة خاصة.

وأصدرت (إسرائيل) تحذيرات سفر إلى تركيا وخاصة إلى إسطنبول، في الأسابيع الأخيرة، وطالبت الإسرائيليين المتواجدين هناك بعدم إظهار هويتهم في الأماكن العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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