بينهم محمد صلاح.. تشكيل أغلى لاعبي العالم

كسر إجمالي القيمة التسويقية لتشكيلة اللاعبين الأغلى في عالم كرة القدم حاجز المليار يورو للمرة الأولى بعدما بلغ 1.1 مليار يورو.

وبرغم تراجع هذا الإجمالي حالياً بعد مرور 4 سنوات في ظل الأحداث التي شهدها العالم في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لا تزال قيمته أكثر من مليار يورو طبقاً للتقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية.

وأعلن الموقع عن القيمة الجديدة للتشكيلة الأغلى في العالم وبلغت 1.025 مليار يورو في ظل حرص الأندية الكبيرة حتى الآن على إنفاق مبالغ ضخمة في سوق انتقالات اللاعبين لتدعيم صفوفها.

ومع تراجع القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح عدد اللاعبين الذين تصل قيمتهم السوقية في هذه التشكيلة الأغلى عالمياً إلى 100 مليون يورو، قاصراً على 3 لاعبين فحسب، هم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تبلغ قيمته التسويقية 160 مليون يورو، والنرويجي آرلينغ هالاند المنضم حديثاً إلى مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو.

وعندما يخرج هالاند رسمياً من قائمة لاعبي الدوري الألماني في 30 يونيو الحالي، سيصبح ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ هو الوحيد من لاعبي البوندسليغا في هذه التشكيلة الأغلى بالعالم.

ويسيطر لاعبو الدوري الإنجليزي على هذه القائمة التي تضم 5 من لاعبي الدوري الإنجليزي حالياً، فيما تضم لاعبين إثنين من الدوري الإسباني ولاعباً واحداً من الدوري الإيطالي، فيما يظل مبابي هو الوحيد من لاعبي الدوري الفرنسي.

ومع انضمام هالاند إلى فريقه الجديد بعد أيام، سيستحوذ مانشستر سيتي على نصيب الأسد من إجمالي القيمة التسويقية في التشكيلة الأغلى عالمياً، حيث تبلغ قيمة هالاند وفيل فودين وروبن دياز 315 مليون يورو، يليه ليفربول حيث تبلغ قيمة محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد 170 مليون يورو، ما يعني أن الناديين يستحوذان على نصف إجمالي القيمة التسويقية للتشكيل الأغلى عالمياً.

ويأتي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلف الثلاثي هالاند ومبابي وجونيور، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 90 مليون يورو بعد تراجع القيمة التسويقية لصلاح من 100 إلى 90 مليون يورو قبل أيام.

وفي الوقت نفسه، تخلو التشكيلة الأغلى عالمياً من لاعب آخر تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو، وهو هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي نظراً لأن هالاند ومبابي يشغلان مركزي الهجوم بقيمة تسويقية أعلى من قيمة كين.

ويضم التشكيل الأغلى عالمياً أيضا اللاعبين:

ترينت ألكسندر أرنولد /80 مليون يورو/ لاعب ليفربول

ديكلان رايس /80 مليون يورو/ لاعب ويستهام الإنجليزي

ألفونسو ديفيز /70 مليون يورو/ لاعب بايرن ميونخ الألماني

ماتياس دي ليخت /70 مليون يورو/ لاعب يوفنتوس الإيطالي

روبن دياز /75 مليون يورو/ لاعب مانشستر سيتي

البلجيكي تيبو كورتوا /60 مليون يورو/ حارس مرمى ريال مدريد

المصدر / وكالات