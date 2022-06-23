سياسيون يُحذّرون من فرض رئيس على الفلسطينيين ويدعون لجبهة إنقاذ

حذّر سياسيون ونشطاء وأكاديميون من خطورة فرض رئيس على الفلسطينيين، أو فرض الاحتلال لصيغة روابط القرى والمدن وخطورة سيناريو وجود رئيسَين، في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة.

ودعا هؤلاء في ندوة نظّمها مركز "مسارات" حول "الخلافة والخليفة والخلفاء"، إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطني أو جبهة فلسطينية موحدة تتولّى القيادة لفترة انتقالية، وتعيد بناء المؤسسات الوطنية والاتفاق على البرنامج والاستراتيجيات، فيما دعا البعض إلى تعيين نائب للرئيس.

واستعرض مدير المركز هاني المصري حيثيّات مسألة الخلافة، والمواصفات التي يجب توفُّرها في الرئيس القادم، مؤكدًا أهمية أن يكون منتخبًا ويتبنّى برنامجًا وطنيًّا.

وتناول المصري السيناريوهات المحتملة للخلافة، وهي: حدوث شغور سريع في منصب الرئيس، سواء بالوفاة، أو الاستقالة، أو المرض الشديد قبل استكمال تعبيد الطريق للخليفة أو الخلفاء؛ استمرار عهد الرئيس عباس لفترة طويلة؛ توزيع المناصب التي يشغلها الرئيس على عدد من الأشخاص؛ سلطة برأسين.

وأكد أنّ استعراض تلك السيناريوهات لا يعني تبنّيها، بل هي توقّعات بغض النظر عن الرغبات، أو وجهة النظر الشخصية، انطلاقًا من رؤية الواقع كما هو، ودراسة مجرياته.

وشدّد المشاركون في كلماتهم، أهمية إطلاق حوار فلسطيني فلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته.

المصدر / فلسطين أون لاين