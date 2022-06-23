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ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.. تعرف على طقس الخميس

23 يونيو 2022 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
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يكون الجو نهار اليوم الخميس صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو الليلة المقبلة دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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